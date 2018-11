So merkt bestimmt keiner, dass Sie eine Gewinnwarnung herausgeben

Continental, Schaeffler, Daimler, ThyssenKrupp und und und - wer als Vorstandschef etwas auf sich hält, knallt seinen Aktionären in diesem Jahr erstmal eine ordentliche Gewinnwarnung vor den Latz - mindestens. Zwei oder drei sind natürlich noch besser, im Idealfall im Abstand von wenigen Wochen. An der Börse bringt das regelmäßig Leben in die Bude.

(Foto: DPA)