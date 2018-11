An den Aktienmärkten geht es seit Monaten turbulent zu, der Leitindex Dax liegt auf Jahressicht schon jetzt weit mehr als 10 Prozent im Minus. Was das aus Sicht echter Investmentexperten bedeutet, ist klar: Wie in jedem Jahr stehen wir selbstverständlich auch in diesem unmittelbar vor der obligatorischen Jahresendrallye. Hier die Gründe dafür:

(Foto: DPA)