Dieselverbote in Berlin: 5 Verbote, die die Berliner Luft noch besser machen würden

Dieselverbote in Berlin

Jetzt ist es also soweit: Die Diesel-Fahrverbote erreichen die Hauptstadt. In dieser Woche entschied ein Gericht, dass Berlin entsprechende Einschränkungen für mindestens elf Straßenabschnitte einführen muss.



Für die berühmte "Berliner Luft" kann das nur gut sein - ebenso wie die folgenden weiteren Verbotsvorschläge, die die Wissenschaftler in der manager-magazin-Online-Redaktion erarbeitet haben:

(Foto: DPA)