SAP kauft Qualtrics für acht Milliarden: Die milliardenschwere Einkaufstour von SAP

Für acht Milliarden Dollar - umgerechnet sieben Milliarden Euro – will SAP das US-Unternehmen Qualtrics erwerben, einen Spezialisten für die Datenerhebung zu Kunden, Mitarbeitern, Produkten und Marken, mit dem SAP sein Geschäft mit Unternehmenssoftware in der Cloud stärken will. Es ist in Euro gerechnet der größte Unternehmenskauf der Walldörfer bisher überhaupt – und es ist einer von mehreren in einer bereits seit einigen Jahren andauernden Einkaufstour. Im Bild: Qualtrics-Gründer Ryan Smith, der als CEO des Unternehmens auch künftig an Bord bleiben wird.

(Foto: Getty Images)