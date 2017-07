Reiseziel Deutschland im Trend: Diese Regionen nutzen den Tourismus-Boom

Seit Jahren boomt Tourismus in Deutschland. Vor allem Städtereisen legen zu. Die ländlichen Reisegebiete entwickeln sich sehr unterschiedlich.

Sieben Rekordjahre in Folge verbucht der Deutsche Tourismusverband - und 2017 dürfte das achte werden, wenn Reisende rund 300 Milliarden Euro im Land lassen. Der Tourismus sei heute "bedeutender für die Bruttowertschöpfung als der Einzelhandel oder Maschinenbau". Vor allem Städtereisen boomen regelrecht. In Berlin verdoppelte sich die Zahl der Übernachtungen in den vergangenen zehn Jahren beinahe: plus 95 Prozent auf 31 Millionen (2016)laut Daten des Statistischen Bundesamts.

(Foto: Getty Images)