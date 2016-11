Die Volksabstimmung über die italienische Verfassungsreform wird zur Schicksalswahl. Im Extremfall könnte sie den Euro-Ausstieg des Landes befördern.

Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi hat die Spannung selbst erzeugt: Wenn die Italiener im Referendum am Sonntag mehrheitlich "No" zu seiner Verfassungsreform sagen, werde er abtreten. In jüngeren Umfragen liegen seine Gegner durchweg vorn - aber ohne große Mehrheit. Ein Ja wäre also durchaus drin...

(Foto: DPA)