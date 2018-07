Die Lieblingsautos der Europäer: Das sind die Auto-Bestseller in den EU-Ländern

Europas Neuwagenkäufer greifen häufig zu etwas kleineren Fahrzeugen, wie eine Auswertung des Autodaten-Spezialisten Jato Dynamics zeigt. Doch drei SUV-Modelle fahren ebenfalls in den Top 10 der meistverkauften Neuwagen im ersten Halbjahr 2018 mit - und der beliebteste Pseudo-Geländegänger stammt von einem japanischen Hersteller.

Platz 10: Opel Corsa Der in Rüsselsheim entwickelte Kleinwagen hatte von Januar bis Juni EU-weit keinen richtig guten Lauf: In den von Jato erfassten 27 EU-Staaten (die Verkäufe in Malta werden in der Absatzstatistik nicht berücksichtigt) kam der Polo-Konkurrent im ersten Halbjahr auf 117.981 Neuzulassungen, um 15 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. In der Reihung nach Automarken lag Opel mit insgesamt 493.802 verkauften Fahrzeugen auf Rang 5.

(Foto: Opel)