Nizza kulinarisch: Die besten Tipps für Genießer

Nizza zeigt Lebensmut. Der Terroranschlag im Juli, bei dem ein Attentäter mit einem Lkw in eine Menschenmenge raste, traf die lebensfrohe Stadt an der Cote d'Azur ins Mark. Aber die französische Stadt macht weiter und besinnt sich auf ihre Stärken. Das Magazin "Der Feinschmecker" war vor Ort und hat die besten kulinarischen Tipps für Genießer zusammengestellt.



Maison Barale: Pasta

Nudelmacher in der vierten Generation: Nathalie Barale und Eric Guernion, bürgen in der winzigen Altstadtboutique für höchste Qualität. Täglich...

(Foto: Anthony Lanneretonne für Der Feinschmecker)