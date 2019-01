Neue Digitalbanken: Mit wem sich das Berliner Einhorn N26 misst

N26 kann seine Banking-App plötzlich mit Milliardenwert weltweit verbreiten. Doch einige weitere Start-ups sind auf demselben Feld aktiv - mit der gleichen Ambition.

Strahlen kann er: Valentin Stalf führt mit der Berliner Digitalbank N26 Europas wertvollstes Finanz-Startup abseits der Börse - seit der jüngsten Kapitalerhöhung, die einen Firmenwert von 2,6 Milliarden Dollar für die Girokonto-App mit Banklizenz ansetzt. Nach der Expansion in Europa auf mehr als zwei Millionen Kunden peilt Stalf im ersten Halbjahr den US-Markt an. Weltweit will N26 nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren "über 100 Millionen Kunden erreichen". Wachstum hat erstmal Vorrang vor Profitabilität.

(Foto: AFP)