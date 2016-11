Motorradmesse EICMA: Mailänder Sehenswürdigkeiten

Die Motorradhersteller warten auf der EICMA-Messe mit Überraschungen auf: Ducati baut wüste Schlitten, BMW verkauft kleine GSen aus Indien und Piaggio feiert die erste elektrisch betriebene Vespa. Die wichtigsten Neuheiten im Überblick.

Triumph Bobber: Die Engländer trauen sich was. Die neue Bobber wird ausschließlich als Solofahrzeug ausgeliefert und schmückt sich mit dem klassischen Traktorensitz - bei der Bobber allerdings in moderner und mehrfach verstellbarer Ausführung. Kein Hersteller hat den Heritage-Markt bisher so konsequent und mutig bedient wie Triumph.



Die Bobber hat den 2016 neu aufgelegten, flüssigkeitsgekühlten 1200 Kubik T120-Bonneville-Motor mit jeder Menge Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Hinzu kommen Ride-by-Wire mit zwei Fahrmodi, ein speziell entwickelter Bobber-Rahmen mit verstecktem Federbein und trotz der Old-School-Optik wohl ziemlich sportliche Fahreigenschaften.

(Foto: Triumph)