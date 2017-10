In der vergangenen Woche ist die Bewerbungsfrist für Amazons zweite Zentrale zu Ende gegangen. Viel wurde spekuliert, seitdem der Internetgigant verkündet hatte, ein zweites Hauptquartier neben dem ersten in Seattle (Bild) aufbauen zu wollen. Das Versprechen: Millionenschwere Investitionen sowie 50.000 neue Arbeitsplätze. Bedingung sei, dass die Region mindestens eine Million Einwohner vorweist und in der Nähe zu einem internationalen Flughafen liegt. Wichtig sei ebenfalls, dass der Nahverkehr ausgebaut ist, dass ein qualitativ gutes Ausbildungs- und unternehmensfreundliches Umfeld geboten wird und dass die Region für hoch qualifizierte Arbeitnehmer attraktiv ist. Die Ratingagentur Moody’s hat sich in den USA umgesehen und ein auf Daten basierendes Ranking der Top-Kandidaten erstellt - mit einem überraschenden Sieger. Hier sind Moody‘s fünf Top-Städte für Amazons zweites Hauptquartier.

(Foto: AFP)