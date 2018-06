Imagepflege à la Bayer: Monsanto verschwindet - und diese Problemmarken bald wohl auch

Giftproduzent, Gentech-Konzern, gigantischer Umweltsünder: Mit dem Image von Monsanto steht es zweifellos nicht eben zum Besten. Da besteht Handlungsbedarf, wissen die Marketingexperten bei Bayer: Die Leverkusener, die sich Monsanto gerade einverleiben, haben beschlossen, den belasteten Namen kurzerhand aus der Welt zu schaffen. Kein "Monsanto" mehr, keine Probleme mehr, so offenbar das Kalkül, das zweifellos die volle Unterstützung von Umweltschützern, Lebensmittelprüfern, Gesundheitsaktivisten und allen anderen Monsanto-Kritikern erhält.

Ein Rezept also, das sich in Wirtschaft und Gesellschaft auch andere Akteure zu Nutze machen können. Hier einige Anregungen:

(Foto: DPA)