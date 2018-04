Volkswagen ändert sein Logo: Zu welchen Firmen gehören diese Farben?

Der Autobauer Volkswagen hat beschlossen, sein Logo zu verändern. Es ist eines von vielen Firmenlogos oder Produkten, die Sie seit Jahren täglich sehen - aber erkennen Sie die Farben der Unternehmen auch, wenn sie aus dem Zusammenhang gerissen sind? Testen Sie sich selbst!

Erstmals seit 2012 will der Volkswagen-Konzern sein bekanntes Logo verändern - ein guter Anlass für ein kleines Quiz: Erkennen Sie die Firmenfarben, die wir ihnen etwas weiter hinten in dieser Bildergalerie zeigen?

Das VW-Firmenzeichen, dessen aktuelle Version hier zu sehen ist, solle für das Zeitalter der Elektroautos fit gemacht werden, so das Unternehmen. Das neue Logo, welches allerdings erst im kommenden Jahr präsentiert werden soll, solle auf der Front der Autos ebenso funktionieren, wie auf Smartphone-Screens. Schon mehrfach in seiner Geschichte veränderte der Konzern sein Logo. In den ...