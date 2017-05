So feierten die Stars

Die Gala "Met Ball" gilt vielen als die "Party des Jahres". Unter dem diesjährigen Motto der Designerin Rei Kawakubo und ihres Modelabels Comme des Garçons, die "Kunst des Dazwischen", zeigten zahlreiche Prominente ihre Interpretationen. Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen der Party unter der Schirmherrschaft von "Vogue"-Chefin Anna Wintour gehen komplett an das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums in New York und bilden dessen Jahresbudget.

(Foto: AFP)