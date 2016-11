WM-Kampf in New York ab Freitag: So verdient Schachgenie Magnus Carlsen seine Millionen

WM-Kampf in New York ab Freitag:

Ab Freitagabend wird in New York wieder um den Weltmeistertitel im Schach gekämpft, und zwar zwischen Titelverteidiger Magnus Carlsen aus Norwegen und dem ukrainisch-russischen Herausforderer Sergei Karjakin. Favorit ist einmal mehr Carlsen, doch der 25-jährige Norweger spielt das Spiel nicht nur so gut wie wenige vor ihm, er verdient damit auch Summen, die in dieser Sportart beispiellos sind.

(Foto: AP)