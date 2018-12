Geschäfte mit Ultra-Luxus-Immobilien: Wo die meisten Supervillen verkauft werden

Sydney gehört einer Analyse des britischen Immobilienberaters Knight Frank zufolge zu den Orten, an denen das Geschäft mit Ultra-Luxus-Wohnimmobilien weltweit am meisten floriert. Zu dieser Kategorie zählt Knight Frank Objekte mit einem Preis von 25 Millionen Dollar oder mehr. Davon wurden in Sydney in den vergangenen zwölf Monaten (bis Ende August) zwar lediglich fünf Stück verkauft, so das Unternehmen. Diese kamen zusammen aber auf ein Transaktionsvolumen von 219 Millionen US-Dollar, womit die australische Metropole im weltweiten Ranking den sechsten Platz einnimmt.

(Foto: REUTERS)