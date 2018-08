Milliardengelder strömen aus Asien: London bleibt weltweit beliebtestes Ziel für Immobilienkapital

Geht es um Immobilieninvestitionen, dann ist weltweit nach wie vor kein Standort so beliebt bei den Anlegern wie London, trotz des anstehenden Brexits, und trotz der daher zu erwartenden wirtschaftlichen Einbußen für die britische Metropole. Einer Analyse des britischen Beratungsunternehmens Knight Frank zufolge erwarben Investoren im ersten Halbjahr 2018 Gewerbeobjekte im Volumen von 5,6 Milliarden Pfund (6,2 Milliarden Euro) in London - so viel, wie in keiner anderen Stadt weltweit.

(Foto: AFP)