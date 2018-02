Debatte um gebührenfreien Nahverkehr: Diese Dienste nutzen wir längst gratis

Kostenlose Dienste gibt es nicht. Aber dass man für die Nutzung nichts bezahlen muss, ist durchaus üblich.

Die Große Koalition kann doch noch visionäre Ideen hervorbringen - jedenfalls die alte, noch geschäftsführend amtierende Bundesregierung. Ihr nebenbei in einem Brief an die EU-Kommission gebrachter Vorschlag, zur Lösung der Abgasprobleme in ausgewählten Städten wie Mannheim (Bild) gebührenfreien Nahverkehr auszuprobieren, wird wohl eher nicht verwirklicht. Aber abwegig ist die Idee mit mehreren internationalen Vorbildern nicht, und sie hat eine nützliche Debatte über den Wert der öffentlichen Dienste ausgelöst.

(Foto: DPA)