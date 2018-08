Oh, wie schön ist Neom: So urlauben Sie wie der saudische König

Der saudische König hat, wie die Saudi Press Agency vermeldet, eine ungewöhnliche Entscheidung bei der Wahl seines Urlaubsorts getroffen: Er verbringt "some time in rest and recreation" in Neom. Das Ungewöhnliche daran: Neom gibt es noch gar nicht. Das Mega-Projekt am Roten Meer ist derzeit erst noch maximal im Werden (hier eine visuelle Simulation). Aber warum nicht Urlaub machen, wo wirklich noch keiner war? Zum Beispiel...

(Foto: AFP)