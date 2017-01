Teslas Gigafactory: Hier entsteht die größte Fabrik der Welt

In einer fünf Milliarden Dollar teuren Fabrik will Tesla künftig Batterien für seine Autos herstellen. Tesla-Chef Elon Musk hat einen ersten Teil der Fabrik eröffnet - nun gewährte er Investoren Einblicke in die Entstehung eines der weltweit größten Gebäude.