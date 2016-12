Planen, umsetzen, sparen: In acht Schritten zum sanierten Haus

In acht Schritten zum sanierten Haus

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) empfiehlt den Weg zum energieeffizient sanierten Haus in acht Schritten. Schritt 1: Die Energieberatung

Setzen Sie sich mit einem Experten zusammen, der die Situation Ihres Hauses genau analysiert und Ihnen sagt, was in Hinblick auf den Energieverbrauch besser gemacht werden könnte.

(Foto: imago/Westend61)