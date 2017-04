Brexit-Pläne der Großbanken: Hier sehen Sie, wo Londons Banker künftig arbeiten werden

Premierministerin Theresa May will die Briten schon im Juni wählen lassen. Damit rückt der Brexit erneut einen Schritt näher. Viele Banken beginnen bereits, Jobs aus London abzuziehen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Insgesamt stehen aufgrund des britischen EU-Austritts in der Themse-Metropole auf bis zu 70.000 Bankerjobs auf der Kippe, so Experten. Die Auswirkungen könnten damit gewaltig sein: Der Finanzsektor repräsentiert etwa 12 Prozent der britischen Wirtschaft. Hier die Übersicht über die Pläne zur Jobverlagerung aufgrund des Brexits, die von Banken bislang publiziert wurden:

