Nach einem starken Start in das Jahr 2016 ist der Goldpreis seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten erheblich unter Druck geraten. Lag der Preis des Edelmetalls bis zur US-Wahl auf Jahressicht noch mit 20 Prozent im Plus, so hat er seither beinahe 10 Prozent verloren. Anleger geben gegenwärtig in großen Mengen Anteile von Gold-ETFs zurück, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.

(Foto: DPA)