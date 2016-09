Reich wie George Soros?: 5 Fakten über Starinvestor Soros

George Soros wurde 1930 in Ungarn geboren, floh in den 40er Jahren vor den Nationalsozialisten nach England. 1947 schrieb er sich in der London School of Economics ein. Da er kaum Geld besaß, musste er alle möglichen Jobs annehmen, um sein Studium zu finanzieren. Soros kellnerte beispielsweise. Soros, später ein Investor mit einem Ruf wie Donnerhall, studierte übrigens Philosophie. Unter anderem unter Sir Karl Popper, dessen Buch „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ offenbar tiefen Eindruck hinterlassen hatte.Soros selbst dachte seinerzeit und seitdem immer wieder über „Reflexivität“ nach, die Fähigkeit, über das eigene Denken und Handeln zu sinnen, wie "Valuewalk" schreibt. Philosophen waren indes nicht das, wonach der britische Arbeitsmarkt suchte – Soros kämpfte um den Einstieg ins Arbeitsleben. Erst ein Landsmann verschaffte ihm einen Job bei Singer & Friedlander. Später arbeitete Soros bei Arnhold & S. Bleichroeder. Dort lernte er den Amerikaner Jim Rogers kennen.