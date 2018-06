Der Stream lockt - warum Sie seinem Werben unbedingt nachgeben sollten, zeigt unsere (nicht ganz ernst gemeinte) Übersicht.

Und ewig lockt der Stream. Wenn in Russland in den kommenden Wochen ab 14 Uhr deutscher Zeit der Ball rollt, dürfte so mancher deutscher Arbeitnehmer mit einer kreativen Fußball-Pause liebäugeln. Acht todernst gemeinte Gründe, warum Sie diesem Impuls auf jeden Fall folgen sollten:

(Foto: Getty Images/LatinContent RM)