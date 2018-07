Nike führt im WM-Sponsoren-Wettbewerb: Russland ist jetzt Adidas' teuerster Vertreter

Ins WM-Viertelfinale geht der bisher dominierende Ausrüster Adidas mit nur noch drei Mannschaften. Wettbewerber Nike hat seine Top-Teams noch im Rennen.

Adidas, einer der Hauptsponsoren der WM, will das Turnier zur Markenbildung nutzen. Doch nach Deutschland sind mit Argentinien und Spanien im Achtelfinale auch die anderen teuren Teams rausgeflogen. Nur noch Russland hat die Chance, hohen Einsatz für den Konzern hereinzuspielen. Das Sponsoring der Gastgeber kostet 12,5 Millionen Euro im Jahr. Der unerhoffte WM-Erfolg weckt Fußballbegeisterung der Russen und kurbelt den Trikotabsatz in dem Markt an. Nirgendwo sonst betreibt Adidas so viele eigene Läden, auch wenn ein Großteil davon zuletzt geschlossen wurde.

(Foto: Getty Images)