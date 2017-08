Austern in der Badewanne - das erleben Butler im Fünf-Sterne-Hotel

Erfahrungsbericht aus dem Plaza Hotel in New York:

Erfahrungsbericht aus dem Plaza Hotel in New York:

Journalist Brandon Presser hat für "Bloomberg" zwei Tage lang als Butler im berühmten Plaza Hotel in New York City gearbeitet. Hummer im Brunnen, Austern in der Badewanne und Taranteln auf dem Teller - ein Blick hinter die Kulissen der Top-Hotellerie.