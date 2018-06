Umsatzweltrekord für Computerspiele: So lässt Spiele-Hit Fortnite die Millionen fließen

So lässt Spiele-Hit Fortnite die Millionen fließen

Dass sich mit Computerspielen viel Geld verdienen lässt, hat sich herumgesprochen. Der Hit "Fortnite: Battle Royale" setzt allerdings neue Maßstäbe. Das Game, das an sich kostenlos ist und seine Umsätze mit sogenannten In-Game-Verkäufen von virtuellen Utensilien und Kleidungsstücken macht, erzielte im Mai 2018 einen Erlös von 318,3 Millionen Dollar - mehr als jedes andere Spiel bisher in einem Monat, wie die US-Website Recode festhält. Fortnite wurde von den Firmen People Can Fly und Epic Games entwickelt, bei denen nun ordentlich die Kassen klingeln. Zum Vergleich:

(Foto: Bloomberg via Getty Images)