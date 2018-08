Dank Superheldenrolle an die Spitze: Scarlett Johansson hat Emma Stone von Platz 1 verdrängt - und ist laut "Forbes"-Magazin nun die bestbezahlte Schauspielerin.

Sie führt in diesem Jahr das Ranking der bestverdienenden Schauspielerinnen an: Scarlett Johansson, 33. Sie verdiente laut "Forbes" in den vergangenen zwölf Monaten rund 40,5 Millionen Dollar brutto.

(Foto: REUTERS)