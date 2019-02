Marc Fielmann übernimmt Familienkonzern: Stabübergabe in Familienfirmen - es geht nur selten reibungslos

Ein Generationswechsel wie aus dem Lehrbuch: Günther Fielmann, 79-jähriger Gründer der gleichnamigen Brillen-Kette, hat angekündigt, in Kürze die Macht in seinem Unternehmen vollständig an seinen Sohn Marc Fielmann (29) abzugeben. Damit endet ein Übergabeprozess, der bereits vor Jahren startete, als der Junior begann, Verantwortung bei Fielmann zu übernehmen. Schon die Ausbildung am Elite-Internat, an der London School of Economics sowie in zahlreichen der europaweit vielen hundert Fielmann-Läden ließ für Marc Fielmann offenbar kaum Spielraum für Abzweigungen vom vorgezeichneten Karriereweg.

(Foto: picture alliance / Christian Charisius)