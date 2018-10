Städtevergleich: Wo sich der Kauf einer Ferienwohnung wirklich rentiert

Wo lohnt sich der Kauf einer Wohnung, die an Urlaubsgäste vermietet werden soll, eigentlich am ehesten? Dieser Frage ist die Immo-Plattform Home-To-Go nachgegangen, mit bemerkenswertem Ergebnis: Frankfurt am Main etwa scheidet bei der Überlegung praktisch aus. Weil Wohnungen dort maximal 42 Tage im Jahr als Ferienwohnungen vermietet werden dürfen, dauert es im Schnitt 71 Jahre, bis sich eine Investition auszahlen würde.

(Foto: AFP)