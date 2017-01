Feinschmecker-Ranking: Die besten Trendrestaurants

So alt wie das Feuer ist die Garmethode des Räucherns. In der modernen Gastronomie war sie lange vergessen, bis die Pioniere der Nordischen Küche sie als eine Tradition ihrer Heimat wiederentdeckten. Das "Little Wolf" zitiert das kulinarische Erbe der amerikanischen Südstaaten. Im Hightech-Rauchofen garen Rinderbrust, Schweinebauch und Entenkeulen, dazu werden verschiedene Saucen und Beilagen wie Krautsalat oder saucengetränkte Buttermilchbrötchen serviert. Alles ist so nahr- wie schmackhaft, Soulfood im besten Sinne. Auch die detailverliebt behagliche Einrichtung verbreitet herzerwärmende Atmosphäre. Info: zumwolf.com