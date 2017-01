Feinschmecker-Ranking: Das sind die besten Chef's Tables in Europa

Wo könnte man besser speisen als direkt am Chef's Table? Etliche feine Restaurants bieten mittlerweile einen Tisch in erster Lage an, damit man den Meistern in der Küche zuschauen kann. Das Magazin "Der Feinschmecker" hat die besten Tische gelistet.



Haerlin, Hamburg:

Dass hier einmal mehr ein Hamburger Haus an der Spitze steht, liegt nicht etwa an einem Heimvorteil. Das Team im "Fairmont Vier Jahreszeiten" hat einfach ein Händchen für herausragende Gastlichkeit. Der Chef‘s Table in der Küche von Christoph Rüffers "Haerlin" ist so stilvollelegant und zugleich so behaglich wie kein anderer in einem deutschen Top-Restaurant. Bis zu acht Gäste sitzen an einem hohen Holztisch im neu entstandenen Raum mit origineller Wandvertäfelung aus Weinkisten – mitten im Geschehen und doch in einer intimen Wohlfühlatmosphäre. Mit geöffneten Fenstern ist man hautnah dran an der Spitzenküche. Christoph Rüffer serviert persönlich das Sechs-Gänge-Menü (210 Euro pro Person).

(Foto: Pieter Pan Rupprecht)