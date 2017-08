Umfragen geben der FDP eine gute Chance auf ein Comeback bei der Bundestagswahl - und dann auch gleich in die Regierung. Doch wer außer Parteichef Christian Lindner steht für die Topjobs der Republik bereit?

Den aktuellen Umfragen zufolge wird Christian Lindner das Comeback Kid der Bundestagswahl 2017. Unter seiner Führung dürfte die FDP nach vier Jahren unter dem Label "Sonstige" in den Bundestag zurückkehren - und dann auch gleich in die Regierung. Schwarz-Gelb oder, wenn es dafür nicht reicht, Schwarz-Gelb-Grün sind die derzeit am höchsten gehandelten Optionen für die nächste Koalition.

(Foto: AFP)