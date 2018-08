Facebook: Die Facebook-Millionäre

Instagram, Whatsapp, Oculus - mit seinen milliardenschweren Übernahmen hat der Datenkrake Facebook zahlreiche Gründer reich gemacht. Einige halten Mark Zuckerberg die Treue, andere haben Facebook im Zorn verlassen - doch schwerreich sind sie alle.

Jan Koum: Für 450 Millionen Dollar einmal im Monat ins Büro – so sieht der Arbeitsalltag von Whatsapp-Mitgründer Jan Koum derzeit aus. Facebook zufolge helfe er der neuen Whatsapp-Führung, sich mit ihrer Rolle vertraut zu machen. Koums Stippvisiten werden derart hoch entlohnt, weil ihm laut Vertrag mit Facebook Aktienpakete zustehen und er so lange im Unternehmen bleiben darf wie nötig, um die zugesicherten Papiere einzustreichen. 2014 war Whatsapp von Facebook für 22 Milliarden Dollar aufgekauft worden. Als Facebook plante, Werbung in Whatsapp zu integrieren, verabschiedete sich Koum im Streit von dem Unternehmen. Nun habe er mehr Zeit für Hobbies wie Frisbee und seltene luftgekühlte Porsches, verkündete er. Forbes schätzt sein Vermögen auf 8,6 Milliarden US-Dollar.

(Foto: REUTERS)