Weltexklusiv - Skandalbuch "Fire and Fury", die Berlin-Edition

In den USA sorgt das Enthüllungsbuch "Fire and Fury" zurzeit gelinde gesagt für Furore. Autor Michael Wolff hat angeblich mit mehreren hundert Insidern der Regierung von US-Präsident Donald Trump gesprochen - und weiß so einiges Überraschendes zu berichten. Zum Beispiel: Trump habe nie wirklich Präsident werden wollen und sei von seinem Wahlsieg schockiert gewesen.

Dazu passend kann manager magazin online mit einer kleinen Sensation aufwarten: Auch hierzulande befindet sich ein skandalträchtiges Enthüllungsbuch über den Berliner Politikbetrieb kurz vor der Drucklegung - und wir können weltexklusiv erste Informationen daraus veröffentlichen:

(Foto: AFP)