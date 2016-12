So funktioniert eine Erdwärmepumpe: Verdichtetes Gas in einer rund 10 Meter in die Tiefe geführten Erdsonde (alternativ gehen auch waagerecht angebrachte Kollektoren) zieht im Winter Wärme aus dem umgebenden Boden an und liefert sie, durch einen Heizkreislauf erhöht, ins Haus. Im Sommer kann die gleiche Quelle zum Kühlen verwendet werden.

(Foto: Bundesverband Wärmepumpe (BWP))