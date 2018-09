Daimler hat in Stockholm den ersten Vertreter seiner Elektroauto-Familie EQ präsentiert: Der Elektro-SUV EQC soll ab Mitte 2019 in den Handel kommen. Wie der Wagen aussieht - und wo sich die Schwaben vorne sehen.

Vorne soll er am Abend an einem durchgehenden Leuchtenband erkennbar sein: In Stockholm präsentierte Mercedes den ersten Vertreter seiner Elektroautofamilie EQ, das 4,7 Meter lange Strom-SUV EQC. Abgeleitet ist der Wagen ...

(Foto: Daimler)