Teuer und wenig Reichweite: Diese VW-Elektroautos lassen viele Kunden links liegen

VW-Chef Matthias Müller konstatiert in einem Interview, dass zu viele Autokäufer bei Elektromobilen "spitze Finger" hätten. Am Angebot liege es nicht, sondern an der mangelnden Nachfrage. Vielleicht sind die E-Autos der Wolfsburger einfach nicht attraktiv genug - wie ein Blick auf die elektrischen Konzernmodelle nahelegt.