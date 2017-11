Lkws mit Elektroantrieb: Gegen diese E-Trucks tritt Teslas Semi an

Das große Marktschreien hat ein Ende: Am 16. November enthüllt Tesla den lange angekündigten Prototypen seines Elektro-Lkw. Elon Musk ist mit seinem "Tesla Semi" nicht alleine auf weiter Flur: Eine ganze Riege an Lkw-Spezialisten arbeitet an Trucks, die elektrisch fahren. Was sie können sollen, wie weit die Pläne gediehen sind.