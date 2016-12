Trumps Milliardärs-Minister: Das Kabinett des Großkapitals

Als Rächer der Arbeiter an den Eliten ist Donald Trump im Wahlkampf angetreten. In der Regierung umgibt sich der Multimilliardär mit Seinesgleichen.

Zehn Milliarden Dollar betrage sein Vermögen, gab Donald Trump im Wahlkampf an. Gegenüber dem Finanzamt nannte er bisher offenbar Zahlen näher an Null, offengelegt hat der gewählte Präsident die Erklärungen aber bis heute nicht. Professionelle Milliardärs-Schätzer taxieren das Immobilienimperium irgendwo in der Mitte: 4,5 Milliarden Dollar sagt "Forbes", mit 3 Milliarden Dollar rechnet "Bloomberg". So oder so wird Trump der mit Abstand reichste US-Präsident der Geschichte - und sein Kabinett zieht mit ...

(Foto: AFP)