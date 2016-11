Willkommen im Club, Donald Trump: Diese Staatschefs fliegen Jumbo Jet

Nach dem Wahlsieg wird der neue US-Präsident Donald Trump nicht nur ins Weiße Haus in Washington einziehen. Er erhält vielmehr auch das Privileg, künftig mit der amerikanischen Präsidentenmaschine "Air Force One" durch die Welt zu reisen.

Dabei zeigen sich die Amerikaner standesbewusst: Der Präsident fliegt seit Jahren in einer Boeing 747, vulgo "Jumbo Jet" (genau genommen verfügt die Air Force über zwei Flieger des Modells 747-200, die wahlweise als "Air Force One" eingesetzt werden). Der US-Staatschef ist allerdings nicht der einzige Machthaber, dem dieser Ausnahmeflugzeugtyp zur Verfügung steht.

(Foto: Getty Images)