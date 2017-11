Mega-Deal am US-Medienmarkt: Der US-Verleger Meredith aus dem mittleren Westen übernimmt das zuletzt mit zahlreichen Problemen kämpfende Traditionshaus Time aus New York. Time verlegt neben dem gleichnamigen Magazin zahlreiche weitere renommierte Titel wie "Fortune" und "Sports Illustrated". Zu Meredith gehört unter anderem die Zeitschrift "Better Homes & Gardens".

(Foto: REUTERS/ Time Magazine)