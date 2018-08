Was Autos über die Fahrer wissen: Diese Geschäfte wollen Autohersteller mit Fahrdaten machen

Bis zu 100 Steuergeräte und Prozessoren sind heute in einem Neuwagen verbaut, wie das Wall Street Journal (WSJ) in einem Artikel beschreibt (mehr dazu) . Sie erfassen in Echtzeit Daten von Dutzenden Sensoren: Von der GPS-Position über die Geschwindigkeit und Motordaten bis hin zum Bremsverhalten oder der Betätigung von Scheibenwischern. Moderne Autos laden solche Daten meist selbständig in der Cloud des jeweiligen Herstellers hoch ...