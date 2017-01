Oscar, Hulk, Tevez und Co: Diese Fußball-Weltstars verdienen ihre Millionen in China

Der Profifußball bekommt in China einen immer höheren Stellenwert - als Entertainment-Maschine, als Wirtschaftsfaktor, als Prestigeprojekt der Führung in Peking (im Bild: Chinas Fußball-Fan Nummer eins und heutiger Staatspräsident Xi Jinping, mit Ball, bei einem Besuch vor einigen Jahren in Irland). Dafür setzen die Chinesen inzwischen Jahr für Jahr viele riesige Summen ein, mit denen einerseits Topstars in die chinesische Super League gelotst, und andererseits Anteile an europäischen Spitzenclubs wie Manchester City oder Atletico Madrid erworben werden. Ziel ist es, China auf der Weltkarte des Fußballs als feste Größe zu etablieren - und eines Tages die Weltmeisterschaft auszutragen. Jüngster Coup:

(Foto: AFP)