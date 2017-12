Ebeling top, Cryan flop: Diese Dax-Chefs erfreuen ihre Aktionäre - und diese nicht

Am Aktienmarkt lief es in den vergangenen Jahren gut, und immer wieder ist die Rede davon, dass Vorstandschefs auch daran gemessen werden, wie stark deren Aktionäre profitieren. Aber wie sieht es da bei den aktuellen Dax-Chefs aus? Eine Kommunikationsagentur, mit der mm.de seit Jahren immer mal wieder zusammenarbeitet, hat für mm.de mit Hilfe von Daten des Finanzinformationsdienstes Bloomberg die Rechnung aufgemacht. Entstanden ist ein Ranking der Dax-CEOs, geordnet nach der kompletten Aktien-Performance ("Total Shareholder Return", gemessen als Kursentwicklung plus Dividendenzahlungen, geteilt durch Aktienkurs zum Amtsantritt des CEO, Stichtag 20. Dezember 2017) pro Jahr gegenüber der Dax-Performance pro Jahr im Laufe der Amtszeit. Das Ergebnis ist zum Teil bemerkenswert:

(Foto: DPA)