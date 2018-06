Goldman-Analyse zeigt: Die Tech-Riesen sind schon größer als Deutschland

Der Vergleich hinkt zwar ein wenig, aber er führt doch vor Augen, wie dominant die großen Tech-Konzerne inzwischen an der Börse und in der Weltwirtschaft sind: Die US-Bank Goldman Sachs hat in einer Analyse die Börsenwerte von IT-Unternehmen wie Amazon, Apple oder Facebook zu den jährlichen Wirtschaftsleistungen verschiedener europäischer Staaten in Relation gesetzt. Das Ergebnis kann überraschen.

(Foto: [M] Getty Images)