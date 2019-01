JAB-Holding: Diese Manager verwalten die Milliarden des Reimann-Clans

Stühlerücken im Reich des Reimann-Clans: Bart Becht, einer der drei Manager an der Spitze der Holding, die das Geld der deutschen Milliardärsfamilie zu mehren sucht, tritt den Rückzug an. Und eine Riege neuer Manager rückt auf.

Bart Becht: Nach dem Debakel beim Parfümhersteller Coty, das schon den Abgang Bechts als Coty-Aufsichtsratschef zur Folge hatte, tritt der 62-Jährige nun auch den Rückzug aus der JAB Holding an. Wie die Holding des Reimann-Clans mitteilte, will Becht, der vor seiner Tätigkeit bei JAB lange in Spitzenpositionen beim Reimann-Investment Reckitt Benckiser tätig war, noch im laufenden Jahr in Rente gehen. Wie genau das Ausscheiden vollzogen werden soll, und ob der gebürtige Niederländer sein in die Holding investiertes Kapital bei seinem Abschied mitnimmt oder ganz oder teilweise investiert bleibt, wurde nicht kommuniziert. Becht kündigte lediglich an, nach 40 Jahren im Marken-Konsumgütergeschäft seine Aktivitäten „refokussieren“ und sich zur Ruhe setzen zu wollen. Mit dem Ausscheiden Bechts wird JAB – so es keine weiteren Änderungen gibt - dann künftig nur noch von zwei Senior-Partnern geführt.

(Foto: ddp images/CAMERA PRESS/Tom Stockill)