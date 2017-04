Trump, Obama, Bush und Co.:

US-Präsident Donald Trump (l.) mit Mitarbeitern im Weißen Haus: Drückt er auf einen Knopf an seinem Schreibtisch, kommt US-Medien zufolge ein Butler herein und bringt eine Coca-Cola. Auch sonst hat Trump klare Vorstellungen, was eine gute Mahlzeit angeht:

(Foto: REUTERS)