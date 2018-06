Unicredit und Société Générale erwägen Fusion: Das sind die größten Banken Europas

Unicredit und Société Générale prüfen einen Zusammenschluss. Gemeinsam wären sie die größte Bank Europas. Hier das Ranking nach der Bilanzsumme für 2017.

Der spitze Turm der Unicredit-Zentrale im Mailänder Nordwesten deutet schon den Blick über die Alpen an: Der Konzern, zu dem seit 2005 auch die Münchener HypoVereinsbank gehört, sieht sich als "echter paneuropäischer Gewinner". Bankchef Jean Pierre Mustier erwägt laut "FT" eine Fusion mit seinem früheren Arbeitgeber Société Générale.



Unicredit hat nach eigenen Angaben die meisten Privatkunden in Europa. Gemeinsam mit den Franzosen würde auch die Bilanzsumme für Platz 1 reichen. Gegenwärtig (Stand Ende 2017) liegt Unicredit mit 837 Milliarden Euro nur knapp vor dem heimischen Rivalen Intesa Sanpaolo auf Platz 11 in Europa.

(Foto: REUTERS)